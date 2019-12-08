«Авангард» — «Ак Барс»: Войнов победил Глухова в эффектной драке

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимает в Балашихе «Ак Барс». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В ходе третьего периода капитан омского клуба Вячеслав Войнов вступил в кулачный бой с нападающим «Ак Барса» Михаилом Глуховым.
Посмотреть видео драки можно в «твиттере» «Авангарда».
«Авангард»:
Бобков (Гарипов);
Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;
Емелин — Франсон, Клинкхаммер — Семёнов — Бек;
Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Шумаков — Терещенко — Кошелев.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Кара;
Журавлёв — Хенкель, Галимов — Тихонов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, Дыняк — Галимов — Воронков;
Фазылзянов, Фрэттин — Основин — Ткачёв, Глухов.
- 8 декабря 2019
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