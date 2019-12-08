«Авангард» — «Ак Барс»: Войнов победил Глухова в эффектной драке

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимает в Балашихе «Ак Барс». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В ходе третьего периода капитан омского клуба Вячеслав Войнов вступил в кулачный бой с нападающим «Ак Барса» Михаилом Глуховым.

Посмотреть видео драки можно в «твиттере» «Авангарда».



«Авангард»:



Бобков (Гарипов);

Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;

Емелин — Франсон, Клинкхаммер — Семёнов — Бек;

Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;

Яремчук, Шумаков — Терещенко — Кошелев.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Кара;

Журавлёв — Хенкель, Галимов — Тихонов — Зарипов;

Рукавишников — Юдин, Дыняк — Галимов — Воронков;

Фазылзянов, Фрэттин — Основин — Ткачёв, Глухов.