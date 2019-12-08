Дубль Широкова помог «Авангарду» взять реванш у «Ак Барса»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Боба Хартли.



«Ястребы» вышли вперёд уже на 43-й секунде встречи после точного броска в исполнении Роба Клинкхаммера. В начале второго игрового отрезка преимущество омского клуба укрепил Сергей Широков. В третьем периоде Широков оформил дубль и установил окончательный счёт. Голкипер хозяев Игорь Бобков отыграл на ноль.



Команды уже встречались в нынешнем сезоне — 12 ноября «Ак Барс» обыграл «Авангард» в Казани со счётом 3:0. 19 декабря «Ак Барс» встретится в Казани с «Салаватом Юлаевым», а «Авангард» завтра, 9 декабря, сыграет в Балашихе с «Барысом».