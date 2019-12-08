У Кадейкина 25 вбрасываний в матче с «Нефтехимиком», процент выигранных — 64

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» принимал в Нижнекамске «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Уфимский клуб одержал вторую победу в последних трёх матчах.



Нападающий уфимского клуба Александр Кадейкин принял участие в 25 вбрасываниях команды из 54. Форвард выиграл 64 процента из них. Такое количество вбрасываний Кадейкина обусловлено тем, что «Салават Юлаев» проводил матч без Сакари Маннинена.



Первые два периода не порадовали болельщиков заброшенными шайбами. Уфимцы в ходе стартового игрового отрезка потеряли из-за травмы нападающего Дмитрия Кугрышева, отыгравшего всего две минуты. Гости вышли вперёд на 46-й минуте, после того как Эдуард Гиматов реализовал численный перевес. Марат Хайруллин восстановил равновесие, но Владислав Картаев снова вывел гостей вперёд.