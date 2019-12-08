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Нападающий Кемпе забросил первую шайбу в составе ЦСКА

Нападающий Кемпе забросил первую шайбу в составе ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» принимало в столице Беларуси ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Игоря Никитина. Благодаря этой победе ЦСКА опередил СКА и вернул себе лидерство в Западной конференции КХЛ.

«Армейцы» забили пятый гол стараниями нападающего Марио Кемпе. Шведский форвард отметился дебютным голом в составе московского клуба, оказавшись в одиночестве на пятачке. Ассистентами Кемпе выступили Максим Мамин и Линден Вей. Ранее скандинав перебрался в КХЛ, покинув «Лос-Анджелес Кингз».

Посмотреть видео гола Кемпе можно на официальном сайте КХЛ.

17 декабря минчане примут на своей площадке хоккеистов «Локомотива», а ЦСКА в этот же день встретится в Риге с местным «Динамо».

Кемпе: я скучал по КХЛ. Выбрал ЦСКА, потому что это клуб с огромной историей
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