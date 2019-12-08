Кемпе: нравится хоккей в России, стиль игры ЦСКА мне по душе

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе подвёл итоги выездного матча с минским «Динамо» (5:2).



«Игра получилась тяжёлая. У нас было много удалений на старте матча, «Динамо» реализовало эти попытки, у них хорошие исполнители, но мы смогли вернуться в матч и сыграть хорошо во втором и третьем периодах. Мой первый гол за ЦСКА? Чувствую себя отлично. Партнёры проделали хорошую работу, мне оставалось только замкнуть передачу.



Мне нравится хоккей в России. Здесь больше свободного льда, хотя некоторые команды перешли на меньшие площадки. Стиль игры ЦСКА мне по душе. У нас очень хорошая система, особенно построение игры в обороне. Нам ещё есть где прибавлять. Будем работать. Начинается международная пауза, буду следить за игрой сборных, там будут играть мои приятели», — передаёт слова Кемпе корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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