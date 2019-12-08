Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Семёнов — о матче с «Ак Барсом»: было много стычек, у всех перехлёстывали эмоции

Семёнов — о матче с «Ак Барсом»: было много стычек, у всех перехлёстывали эмоции
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов подвёл итоги домашнего матча с «Ак Барсом» (3:0).

«Нам приятно выигрывать у любого соперника и брать по два очка. Драки? Драка была всего одна, это стычек много. Все заряжены, у всех перехлёстывали эмоции. Игра была уровня плей-офф. И мы, и они настраивались. Мы знали, что приехал хороший соперник, важно было выиграть на глазах у наших соперников. Сейчас будем отдыхать и восстанавливаться, завтра уже новая игра. Ничего страшного, что вторая игра подряд. Матч с «Сибирью» мы уже забыли, не было никакой тяжести и нагрузки.

Я очень рад, что меня вызвали в сборную России. Нужно продолжать доказывать, играть хорошо. Показывать сильный хоккей как в сборной, так и в клубе. Это огромная честь меня — играть за сборную. Особенно на домашнем турнире. Я очень рад этому событию», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Лидер КХЛ беспомощен в Балашихе. «Ак Барс» проиграл и в хоккее, и в драке
А «Авангарду» удался, возможно, лучший матч в сезоне.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019