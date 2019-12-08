Семёнов — о матче с «Ак Барсом»: было много стычек, у всех перехлёстывали эмоции

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов подвёл итоги домашнего матча с «Ак Барсом» (3:0).
«Нам приятно выигрывать у любого соперника и брать по два очка. Драки? Драка была всего одна, это стычек много. Все заряжены, у всех перехлёстывали эмоции. Игра была уровня плей-офф. И мы, и они настраивались. Мы знали, что приехал хороший соперник, важно было выиграть на глазах у наших соперников. Сейчас будем отдыхать и восстанавливаться, завтра уже новая игра. Ничего страшного, что вторая игра подряд. Матч с «Сибирью» мы уже забыли, не было никакой тяжести и нагрузки.
Я очень рад, что меня вызвали в сборную России. Нужно продолжать доказывать, играть хорошо. Показывать сильный хоккей как в сборной, так и в клубе. Это огромная честь меня — играть за сборную. Особенно на домашнем турнире. Я очень рад этому событию», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 8 декабря 2019
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