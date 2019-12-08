Никитин: Кемпе ещё не прочувствовал нововведений в правилах КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу со счётом 5:2 в матче с минским «Динамо».



«Мы знали, что Минск почти всю прошлую игру провёл в атаке. Сегодня задача была заставить их обороняться. Это в целом получилось. Два меньшинства сломали игру, у «Динамо» хорошие исполнители.



Неоправданные удаления в первом периоде? Нарушения численного состава связаны с Кемпе, он только приехал с Северной Америки, он ещё не прочувствовал эти нововведения.



Вбрасывания? Думаю, выражу не только своё мнение: судья не может влиять на игру, он должен просто вбрасывать шайбу. Лучшим центрам страны целую лекцию проводят во время каждого вбрасывания.



Молодые игроки сегодня? Для парней хороший опыт. Надеюсь, они попадут на молодёжный чемпионат мира», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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