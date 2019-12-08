Квартальнов — о замене Билялова: он нервничал, и игроки «Ак Барса» это видели

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о выездном матче с «Авангардом» (0:3).



«Авангард» и Боба Хартли поздравляю с заслуженной победой. У нас отмечу в плюс игру в меньшинстве в третьем периоде, а остальные компоненты — в минусе. А большинство — в большом минусе. Есть большое разочарование после этой игры. Ребята старались, а мы, тренеры, что-то очень не очень сделали. В чём конкретно мы недоработали? Возьмём любой компонент: вбрасывания, блокированные броски. В таких больших играх можно много рассказывать сказки о системе, но такие простые вещи — они очень важны. К сожалению, сегодня мы их проиграли вчистую.



Почему заменил Билялова? В таких играх вратарь — большая составляющая команды, а Тимур сегодня немножко нервничал, и ребята это видели. Это началось с первой же смены, и во втором голе не разобрался с шайбой. Нет сомнений в его квалификации, просто он нервничал, и нам нужно было дать команде импульс. Хотя первый раз у него такое, может, это последствия травмы, да и «Авангард» заставлял», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Лидер КХЛ беспомощен в Балашихе. «Ак Барс» проиграл и в хоккее, и в драке А «Авангарду» удался, возможно, лучший матч в сезоне.