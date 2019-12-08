Хартли: сегодня встречусь с Крыловым насчёт нового контракта с «Авангардом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился эмоциями после матча с «Ак Барсом» (3:0).
«Сегодняшний матч по накалу страстей напоминал игру плей-офф. В первых двух периодах было давление с обеих сторон, и, конечно же, здорово, что нам удалось забросить в первой же смене. Отмечу спецбригады меньшинства обеих команд, было мало свободного льда и много прессинга.
Останется ли в команде Терещенко, у которого закончился пробный контракт? В течение ближайших пары дней решение будет принято. Этот момент ещё нужно обсудить с руководством. Он здорово играет, но решение по нему требует обсуждения. Эмилю Гарипову нужно какое-то время, чтобы он влился в систему, потренировался с «Авангардом», узнал ребят получше. Считаю, что подписание Гарипова — это отличное усиление для нас.
Подписание нового контракта с «Авангардом» комментировать пока не могу. Сразу после завершения пресс-конференции я встречусь с Александром Крыловым, и вы всё узнаете первыми», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 8 декабря 2019
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