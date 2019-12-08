Цулыгин: матч получился по-спортивному злым. Здорово, что «Салават» победил
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу со счётом 2:1 в матче с «Нефтехимиком».
«Очень упорная и боевая игра — «Нефтехимик» действовал дома активно, но и мы где-то пытались перехватывать инициативу. Были моменты с обеих сторон, но выручали вратари. Поэтому была по-спортивному злая игра, и здорово, что мы смогли забить в концовке на один гол больше. Поздравляю с победой наших болельщиков и команду», — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата».
Первые два периода не порадовали болельщиков заброшенными шайбами. Гости вышли вперёд на 46-й минуте, после того как Эдуард Гиматов реализовал численный перевес. Марат Хайруллин восстановил равновесие, но Владислав Картаев снова вывел гостей вперёд.
- 8 декабря 2019
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