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Бекстрём тренировался в звене с Овечкиным. Швед пропустил 8 матчей из-за травмы

Бекстрём тренировался в звене с Овечкиным. Швед пропустил 8 матчей из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём вернулся к тренировкам.

Как сообщает в своём «твиттере» журналистка Саманта Пелл, шведский нападающий занимался в одном звене с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном. Евгений Кузнецов работал во второй тройке нападения с Ти Джеем Оши и Якубом Враной.

Ранее скандинавский хоккеист пропустил восемь матчей регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы верхней части тела.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата. На его счету четыре заброшенные шайбы и 14 результативных передач при показателе полезности «-3». Бекстрём не принимал участия в матчах с 18 ноября.

Ближайший матч регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» проведут с «Коламбус Блю Джекетс».

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