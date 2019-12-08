Бекстрём тренировался в звене с Овечкиным. Швед пропустил 8 матчей из-за травмы
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём вернулся к тренировкам.
Как сообщает в своём «твиттере» журналистка Саманта Пелл, шведский нападающий занимался в одном звене с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном. Евгений Кузнецов работал во второй тройке нападения с Ти Джеем Оши и Якубом Враной.
Ранее скандинавский хоккеист пропустил восемь матчей регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы верхней части тела.
В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата. На его счету четыре заброшенные шайбы и 14 результативных передач при показателе полезности «-3». Бекстрём не принимал участия в матчах с 18 ноября.
Ближайший матч регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» проведут с «Коламбус Блю Джекетс».
Бекстрём: Овечкин хотел стать моим агентом, но я отказался
- 8 декабря 2019
-
21:37
-
21:37
-
21:15
-
21:03
-
20:36
-
20:29
-
20:18
-
20:16
-
20:11
-
20:05
-
20:01
-
19:50
-
19:35
-
19:32
-
19:30
-
19:27
-
19:15
-
19:12
-
19:04
-
18:55
-
18:19
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:21
-
17:14
-
16:52
-
16:27
-
16:16
-
16:08
-
15:54
-
15:35
-
15:15
-
15:00
-
14:40
Партнерский контент