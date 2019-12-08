Бекстрём тренировался в звене с Овечкиным. Швед пропустил 8 матчей из-за травмы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём вернулся к тренировкам.



Как сообщает в своём «твиттере» журналистка Саманта Пелл, шведский нападающий занимался в одном звене с Александром Овечкиным и Томом Уилсоном. Евгений Кузнецов работал во второй тройке нападения с Ти Джеем Оши и Якубом Враной.



Ранее скандинавский хоккеист пропустил восемь матчей регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы верхней части тела.



В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата. На его счету четыре заброшенные шайбы и 14 результативных передач при показателе полезности «-3». Бекстрём не принимал участия в матчах с 18 ноября.



Ближайший матч регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» проведут с «Коламбус Блю Джекетс».

Бекстрём: Овечкин хотел стать моим агентом, но я отказался