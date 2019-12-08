Ткачёв — о 0:3: неприятное поражение. Игра не сложилась абсолютно у всех

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:3).

«Сегодня нужно отдать должное «Авангарду», они хорошо сегодня действовали – мы должны были так играть. Конечно, поражение неприятное, причём проиграли борьбу, чего не должны были делать. Тут надо работать, в таких матчах важно играть до конца. Сегодня, к сожалению, не получилось, игра не сложилась абсолютно у всех, наверное.

Вроде бы неплохо действовали в большинстве в последние две игры до «Авангарда», забивали в нужные моменты. Но сегодня соперник очень активно сыграл, мы немного не были к этому готовы, нужно подходить к этому более ответственно. Это проблема, но она решается – нужно исправлять большинство как можно скорее», — цитирует Ткачёва пресс-служба казанского клуба.