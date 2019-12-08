Коновалов: «Северсталь» забила первым же броском — я сыграл неудачно

Голкипер «Локомотива» Илья Коновалов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2 Б).
«Начало получилось для нас не очень удачным. По-моему, соперники первым же броском забили – я неудачно сыграл. Хорошо, партнёры хорошо сыграли в атаке, убрали игру от наших ворот и потом после первого периода не отпустили и дожали. Тренер сказал в первом перерыве улучшать игру в обороне, не обращать внимания на неудачи, успокоиться.
Давило ли на меня и команду предыдущее поражение от московского «Динамо»? Нет, эта игра осталась в прошлом. Каждый день ждёшь новую игру и нового соперника, и думать о том, что было прошлом матче, не очень нужно», — цитирует Коновалова пресс-служба КХЛ.
Видео первого гола «Северстали» можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
- 8 декабря 2019
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