Цулыгин: у Хартикайнена перелом верхней челюсти. Не знаем, когда выйдет

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:1) рассказал о состоянии здоровья финских форвардов — Теэму Хартикайнена и Сакари Маннинена.

«Шайба попала Теэму в лицо. У него перелом верхней челюсти. Не знаем, когда он выйдет. Может быть, после перерыва, может, до Нового года не увидим. Всё зависит от восстановления, пока конкретных сроков нет.

Маннинен? У него инфекционное заболевание. Он приехал с нами, но сегодня с утра уже не смог выйти на раскатку и, к сожалению, не смог выступить.

Почему взяли на выезд дисквалифицированного Панина? Панин – это капитан команды. Он же не играет не потому, что получил травму и не может. Он получил дисквалификацию. Но как капитан сам изъявил желание, и мы были не против, чтобы он присутствовал с командой, подбадривал ребят и вёл за собой в раздевалке», — цитирует Цулыгина «Спорт Бизнес Online».