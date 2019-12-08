КХЛ дисквалифицировала защитника «Сочи» Петрова на два матча

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала защитника «Сочи» Алексея Петрова на два матча, информирует пресс-служба организации.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: ХК «Сочи» — «Барыс». Время – 39:31.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Сочи» Алексея Петрова по п.1.9. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Отсечение), подвергнуть денежному штрафу.
В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, Петров пропустит первые два матча после паузы на Евротур», — сказано в официальном сообщении.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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