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КХЛ дисквалифицировала защитника «Сочи» Петрова на два матча

КХЛ дисквалифицировала защитника «Сочи» Петрова на два матча
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала защитника «Сочи» Алексея Петрова на два матча, информирует пресс-служба организации.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: ХК «Сочи» — «Барыс». Время – 39:31.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Сочи» Алексея Петрова по п.1.9. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Отсечение), подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, Петров пропустит первые два матча после паузы на Евротур», — сказано в официальном сообщении.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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