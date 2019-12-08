Кенневилль: в игре Бобровского в матче с «Коламбусом» мне понравилось всё

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль похвалил голкипера Сергея Бобровского за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

«Мне понравилось в его игре всё. Уверен, что у него был интересный день. К нему было приковано много внимания, но он держался хорошо», — цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

В межсезонье Бобровский заключил с «пантерами» семилетний контракт на $ 70 млн. Ранее он защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого дважды завоёвывал «Везина Трофи».

В своём первом матче с «Блю Джекетс» после ухода из команды россиянин отразил 33 броска из 34. Россиянин вышел на лёд после двух пропущенных матчей и одержал победу после двух поражений подряд.