Кенневилль: в игре Бобровского в матче с «Коламбусом» мне понравилось всё
Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль похвалил голкипера Сергея Бобровского за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).
«Мне понравилось в его игре всё. Уверен, что у него был интересный день. К нему было приковано много внимания, но он держался хорошо», — цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.
В межсезонье Бобровский заключил с «пантерами» семилетний контракт на $ 70 млн. Ранее он защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого дважды завоёвывал «Везина Трофи».
В своём первом матче с «Блю Джекетс» после ухода из команды россиянин отразил 33 броска из 34. Россиянин вышел на лёд после двух пропущенных матчей и одержал победу после двух поражений подряд.
Кенневилль — о решении оставить Бобровского в запасе: он там, где он есть
- 8 декабря 2019
-
23:55
-
23:09
-
23:01
-
22:34
-
22:20
-
22:04
-
21:37
-
21:37
-
21:15
-
21:03
-
20:36
-
20:29
-
20:18
-
20:16
-
20:11
-
20:05
-
20:01
-
19:50
-
19:35
-
19:32
-
19:30
-
19:27
-
19:15
-
19:12
-
19:04
-
18:55
-
18:19
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:21
-
17:14
-
16:52
-
16:27
-
16:16
Партнерский контент