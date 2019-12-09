Панарин забил 14-й гол в сезоне НХЛ. Видео
В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости идёт первый период. Счет в матче 2:0 в пользу гостей. Первую шайбу в матче забросил российский нападающий Артемий Панарин.
Видео с голом Панарина можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, россиянин забросил 14-ю шайбу в сезоне НХЛ. В нынешнем сезоне игрок провёл 29 матчей, в которых набрал 35 очков, забив 14 голов и сделав 21 результативную передачу.
Всего на счету Панарина 351 матч в НХЛ, в которых он забил 130 голов и сделал 225 результативных передач.
- 9 декабря 2019
-
03:36
-
01:55
- 8 декабря 2019
-
23:55
-
23:09
-
23:01
-
22:34
-
22:20
-
22:04
-
21:37
-
21:37
-
21:15
-
21:03
-
20:36
-
20:29
-
20:18
-
20:16
-
20:11
-
20:05
-
20:01
-
19:50
-
19:35
-
19:32
-
19:30
-
19:27
-
19:15
-
19:12
-
19:04
-
18:55
-
18:19
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:21
-
17:14
-
16:52
Партнерский контент