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Малкин: Ковальчуку лучше остаться в Америке и использовать все возможности в НХЛ

Малкин: Ковальчуку лучше остаться в Америке и использовать все возможности в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о ситуации с форвардом «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком.

«Надеюсь, у меня не будет такой ситуации. Пожелаю Ковальчуку терпения. Мы все его поддерживаем. Главное – он со своей семьёй. Его окружают прекрасные люди.

Конфликт с тренером или с клубом? Как-то это уже второй год происходит. Может, Илья не влился в организацию. Даже не знаю, как это ещё назвать. Ведь в прошлом сезоне тоже были какие-то проблемы.

Конечно, тут единственное – сменить команду. Перезагрузиться, что ли. Я не знаю насчёт КХЛ, поедет ли туда Ковальчук. Надо все возможности в НХЛ использовать. Если будут какие-то предложения, то лучше остаться в Северной Америке. Но это карьера Ковальчука. И ему решать», – цитирует Малкина сайт «Матч ТВ».

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