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2 очка Панарина и «сухарь» Георгиева помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас»

2 очка Панарина и «сухарь» Георгиева помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей, набрав 36 очков в этом сезоне. Форвард провёл на льду 17 минут и 37 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Нападающий «Нью-Йорка» Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут и 12 секунд, закончив матч с коэффициентом полезности «0». Результативными действиями не отметился.

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 32 броска по своим воротам, оформив второй «сухарь» в этом сезоне.

В следующем матче «Вегас Голден Найтс» примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».

В другом матче НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» по буллитам уступил «Аризоне Койотс» со счётом 3:4.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 15 минут и 22 секунды. Результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «0». В этом матче на счету защитника наибольшее число проведённых силовых приемов — 7.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Стаал, Деанджело) – 11:03' (5x5)   0:2 Крайдер (Строум, Линдгрен) – 11:17' (5x5)   0:3 Труба (Строум, Фокс) – 27:14' (5x4)   0:4 Фаст (Труба, Шей) – 30:32' (5x5)   0:5 Зибанеджад (Какко, Панарин) – 55:05' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Б
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Тэйвз (де Хаан) – 00:53' (5x5)   2:0 Дебринкэт (Кейн, Тэйвз) – 08:40' (5x4)   2:1 Фишер (Дворак, Шмальц) – 11:00' (5x5)   3:1 Кубалик (Мёрфи, Тэйвз) – 17:55' (5x5)   3:2 Гарланд (Сёдерберг, Шмальц) – 26:32' (5x4)   3:3 Сёдерберг (Келлер, Кессел) – 28:53' (5x4)   3:4 Гарланд – 65:00' (ПБ)
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