2 очка Панарина и «сухарь» Георгиева помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей, набрав 36 очков в этом сезоне. Форвард провёл на льду 17 минут и 37 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».
Нападающий «Нью-Йорка» Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут и 12 секунд, закончив матч с коэффициентом полезности «0». Результативными действиями не отметился.
Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 32 броска по своим воротам, оформив второй «сухарь» в этом сезоне.
В следующем матче «Вегас Голден Найтс» примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».
В другом матче НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» по буллитам уступил «Аризоне Койотс» со счётом 3:4.
Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 15 минут и 22 секунды. Результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «0». В этом матче на счету защитника наибольшее число проведённых силовых приемов — 7.
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