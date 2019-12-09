2 очка Панарина и «сухарь» Георгиева помогли «Рейнджерс» разгромить «Вегас»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей, набрав 36 очков в этом сезоне. Форвард провёл на льду 17 минут и 37 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Нападающий «Нью-Йорка» Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут и 12 секунд, закончив матч с коэффициентом полезности «0». Результативными действиями не отметился.

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 32 броска по своим воротам, оформив второй «сухарь» в этом сезоне.

В следующем матче «Вегас Голден Найтс» примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».

В другом матче НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» по буллитам уступил «Аризоне Койотс» со счётом 3:4.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 15 минут и 22 секунды. Результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «0». В этом матче на счету защитника наибольшее число проведённых силовых приемов — 7.