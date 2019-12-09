Бриндамор: талант Свечникова был виден сразу, ну и я просто люблю этого парнишку

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подчеркнул, что у российского нападающего Андрея Свечникова есть шанс, чтобы стать звездой.
«Мы избалованы, потому что привыкли видеть Свечникова каждый день. Талант в нем был виден сразу, ну и я просто люблю этого парнишку. Он делает все, что надо. Хочет становиться лучше. Звезды всегда хотят развиваться, они никогда не бывают удовлетворены собой. Поэтому, мне кажется, у него есть шанс быть звездой.
Ему еще предстоит проделать огромный путь в этом, но он также лучше понимает следующую вещь: «Окей, шайба находится у меня только в течение 20 процентов времени, когда я на льду, так что в остальные 80 процентов надо действовать лучше». Он этому все еще учится, но я считаю, что в этом он прибавил больше всего», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
С 32 (13+19) очками в 30 матчах Свечников является лучшим бомбардиром «Харрикейнз», хотя занимает восьмое место в команде по среднему игровому времени (16 минут и 40 секунд).
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