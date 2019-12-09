Результаты матчей НХЛ 8 декабря 2019 года

8 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.



Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20



«Виннипег Джетс» победил «Анахайм Дакс» — 3:2.

«Флорида Пантерз» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» — 5:1.

«Вегас Голден Найтс» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:5.

«Чикаго Блэкхоукс» уступил «Аризоне Койотс» — 3:4 Б.

«Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Баффало Сэйбрз» — 2:3 ОТ.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Шоу-матч пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии Кубка Стэнли прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон».