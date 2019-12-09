Результаты матчей НХЛ 8 декабря 2019 года
8 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20
«Виннипег Джетс» победил «Анахайм Дакс» — 3:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Шайфли (Коннор, Перро) – 09:02' (5x5) 1:1 Сильверберг (Ракелль) – 09:34' (5x5) 2:1 Лаури (Копп, Перро) – 38:09' (5x5) 2:2 Шор (Терри, Гецлаф) – 48:04' (5x5) 3:2 Шайфли (Уилер, Пионк) – 55:38' (5x4)
«Флорида Пантерз» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» — 5:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Яндл (Юбердо, Барков) – 04:31' (5x4) 2:0 Барков (Дадонов, Юбердо) – 08:15' (5x5) 2:1 Лабанк (Карлссон, Кейн) – 10:13' (5x4) 3:1 Мэтисон (Экблад, Ватрано) – 26:32' (5x5) 4:1 Коннолли (Хоффман, Яндл) – 50:19' (5x4) 5:1 Ватрано (Уигар, Экблад) – 58:31' (en)
«Вегас Голден Найтс» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:5.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Стаал, Деанджело) – 11:03' (5x5) 0:2 Крайдер (Строум, Линдгрен) – 11:17' (5x5) 0:3 Труба (Строум, Фокс) – 27:14' (5x4) 0:4 Фаст (Труба, Шей) – 30:32' (5x5) 0:5 Зибанеджад (Какко, Панарин) – 55:05' (5x4)
«Чикаго Блэкхоукс» уступил «Аризоне Койотс» — 3:4 Б.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Б
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Тэйвз (де Хаан) – 00:53' (5x5) 2:0 Дебринкэт (Кейн, Тэйвз) – 08:40' (5x4) 2:1 Фишер (Дворак, Шмальц) – 11:00' (5x5) 3:1 Кубалик (Мёрфи, Тэйвз) – 17:55' (5x5) 3:2 Гарланд (Сёдерберг, Шмальц) – 26:32' (5x4) 3:3 Сёдерберг (Келлер, Кессел) – 28:53' (5x4) 3:4 Гарланд – 65:00' (ПБ)
«Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Баффало Сэйбрз» — 2:3 ОТ.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Окпосо (Сканделла) – 04:08' (5x5) 0:2 Ларссон (Асплунд, Веси) – 10:43' (5x5) 1:2 Шихан (Нюгорд, Нурс) – 28:25' (5x5) 2:2 Нюгорд (Нурс, Хас) – 35:56' (5x5) 2:3 Миллер (Юханссон, Айкел) – 61:12' (3x3)
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Шоу-матч пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии Кубка Стэнли прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон».
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- 8 декабря 2019
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