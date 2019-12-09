Кенневилль: Бобровский контролировал всю игру благодаря хладнокровию

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль похвалил голкипера Сергея Бобровского за игру в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1). Бобровский пропустил один гол и совершил 30 сейвов и был признан главной звездой матча.



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«Бобровский провёл очень хорошие выходные. Считаю, что он действительно хорошо сыграл. Его хорошее хладнокровие, чувство подбора — он контролировал всю игру», — приводит слова Кенневилля Miami Herald.



В межсезонье Бобровский заключил с «пантерами» семилетний контракт на $ 70 млн. Ранее он защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого дважды завоёвывал «Везина Трофи».

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