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Кенневилль: Бобровский контролировал всю игру благодаря хладнокровию

Кенневилль: Бобровский контролировал всю игру благодаря хладнокровию
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль похвалил голкипера Сергея Бобровского за игру в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1). Бобровский пропустил один гол и совершил 30 сейвов и был признан главной звездой матча.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Бобровский провёл очень хорошие выходные. Считаю, что он действительно хорошо сыграл. Его хорошее хладнокровие, чувство подбора — он контролировал всю игру», — приводит слова Кенневилля Miami Herald.

В межсезонье Бобровский заключил с «пантерами» семилетний контракт на $ 70 млн. Ранее он защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого дважды завоёвывал «Везина Трофи».

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