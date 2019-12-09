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Бобровский: здорово вновь сражаться, хотя была небольшая усталость

Бобровский: здорово вновь сражаться, хотя была небольшая усталость
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился впечатлениями от выигранного матча с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1). Бобровский пропустил один гол и совершил 30 сейвов и был признан главной звездой матча.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

«Я чувствовал себя замечательно. Было здорово сегодня снова сыграть и сражаться вместе с партнёрами. С физической точки зрения была небольшая усталость, но мы всё делали вовремя и набрали важнейшие два очка», — приводит слова Бобровского официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В межсезонье Бобровский заключил с «пантерами» семилетний контракт на $ 70 млн. Ранее он защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого дважды завоёвывал «Везина Трофи».

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