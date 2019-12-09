Бобровский: здорово вновь сражаться, хотя была небольшая усталость
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился впечатлениями от выигранного матча с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1). Бобровский пропустил один гол и совершил 30 сейвов и был признан главной звездой матча.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20
«Я чувствовал себя замечательно. Было здорово сегодня снова сыграть и сражаться вместе с партнёрами. С физической точки зрения была небольшая усталость, но мы всё делали вовремя и набрали важнейшие два очка», — приводит слова Бобровского официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В межсезонье Бобровский заключил с «пантерами» семилетний контракт на $ 70 млн. Ранее он защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого дважды завоёвывал «Везина Трофи».
- 9 декабря 2019
-
09:12
-
09:00
-
08:54
-
08:49
-
08:29
-
08:24
-
08:10
-
07:07
-
06:20
-
06:01
-
03:58
-
03:57
-
03:36
-
01:55
- 8 декабря 2019
-
23:55
-
23:09
-
23:01
-
22:34
-
22:20
-
22:04
-
21:37
-
21:37
-
21:15
-
21:03
-
20:36
-
20:29
-
20:18
-
20:16
-
20:11
-
20:05
-
20:01
-
19:50
-
19:35
-
19:32
-
19:30
Партнерский контент