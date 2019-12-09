Куинн — о «сухаре» Георгиева: он просто очень хороший вратарь

Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру российского голкипера Александра Георгиева во встрече с «Вегас Голден Найтс» (5:0). Россиянин отразил все 38 бросков и оформил свой второй «сухарь» в сезоне.



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«Георгиев просто очень хороший вратарь, о чём мы узнали ещё в прошлом году. Он напоминает нам то, что мы уже знаем и, пожалуй, выводит свою игру на новый уровень. Он становится более уверенным в себе. Он хочет достичь своего максимума и делает всё для этого. А сегодня он здорово поработал, успокоив команду. А игроки неплохо играли перед ним. Он играл очень хорошо», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Панарин и Георгиев вынесли «Вегас»! Такой «Рейнджерс» не остановить Звёздный российский форвард забил и отдал, а голкипер отразил 38 бросков и сыграл на ноль.