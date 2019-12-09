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Георгиев — о матче в Вегасе: ощущение, будто в ночном клубе играешь

Георгиев — о матче в Вегасе: ощущение, будто в ночном клубе играешь
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с «Вегас Голден Найтс» (5:0). Вратарь отразил все 38 бросков по своим воротам, оформил свой второй «сухарь» в сезоне и стал первой звездой игрового дня в лиге.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«У них очень быстрая команда, поэтому много шансов они создают после быстрых атак. А на этой арене, конечно, очень интересно играть. Такое ощущение, что ты играешь в хоккей в ночном клубе. Это немного подстёгивает», — приводит слова Георгиева официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Звёздный российский форвард забил и отдал, а голкипер отразил 38 бросков и сыграл на ноль.
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