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Итоги игрового дня НХЛ 8 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 8 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

8 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно пять матчей, в которых приняли участие шесть российских хоккеистов. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и голевым пасом, его партнёр Александр Георгиев отразил 38 бросков и оформил свой второй «сухарь» в сезоне, форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов записал в актив результативную передачу.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Бобровский

Георгиев		«Флорида»

«Рейнджерс»		30 из 31

38 из 38		96,8%

100%		5:1

5:0
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов

Панарин

Бучневич

Любушкин		«Флорида»

«Рейнджерс»

«Рейнджерс»

«Аризона»		0+1

1+1

0

0		+1

+1

0

0		0

0

0

0		6

1

1

1		0

0

2

3		1

0

0

3		-

-

0%

-		15.52

17.37

15.12

15.22
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