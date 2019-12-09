Итоги игрового дня НХЛ 8 декабря 2019 года для российских хоккеистов

8 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно пять матчей, в которых приняли участие шесть российских хоккеистов. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и голевым пасом, его партнёр Александр Георгиев отразил 38 бросков и оформил свой второй «сухарь» в сезоне, форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов записал в актив результативную передачу.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Бобровский



Георгиев «Флорида»



«Рейнджерс» 30 из 31



38 из 38 96,8%



100% 5:1



5:0