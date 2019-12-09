Итоги игрового дня НХЛ 8 декабря 2019 года для российских хоккеистов
8 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно пять матчей, в которых приняли участие шесть российских хоккеистов. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и голевым пасом, его партнёр Александр Георгиев отразил 38 бросков и оформил свой второй «сухарь» в сезоне, форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов записал в актив результативную передачу.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
Георгиев
|«Флорида»
«Рейнджерс»
|30 из 31
38 из 38
|96,8%
100%
|5:1
5:0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов
Панарин
Бучневич
Любушкин
|«Флорида»
«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
«Аризона»
|0+1
1+1
0
0
|+1
+1
0
0
|0
0
0
0
|6
1
1
1
|0
0
2
3
|1
0
0
3
|-
-
0%
-
|15.52
17.37
15.12
15.22
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