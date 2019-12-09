Н. Коваленко: я просто забыл МЧМ-2019. Россия обязана была брать золото

Нападающий ярославского «Локомотива» Николай Коваленко поделился мнением о своей игре и признался, что уже забыл МЧМ-2019.



«Первой половиной сезона недоволен. Начал сумбурно, показывал не свою игру. Может быть, где-то в последние 15 матчей что-то удалось поправить, особенно в последних семи-восьми встречах, когда у нас сформировалось звено с Артуром Каюмовым и Денисом Алексеевым. Года три-четыре назад мы вместе играли в МХЛ в „Локо“, поэтому быстро нашли общий язык.



Нет ли ностальгии по МЧМ-2019? Знаете, я просто забыл этот турнир. По своему потенциалу мы были обязаны брать не бронзу, а золото, во многих моментах играли очень хорошо, первым номером. Но, можно сказать, сами отдали победу. Обидно», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

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