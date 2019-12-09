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Галлан — о 0:5 с «Рейнджерс»: мы играли хорошо первые 25-30 минут

Галлан — о 0:5 с «Рейнджерс»: мы играли хорошо первые 25-30 минут
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан поделился впечатлениями от домашнего поражения во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:5).

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«У нас были все шансы сделать счёт 1:2, но потом внезапно случился двойной малый штраф, и счёт стал 0:3. Мы играли хорошо первые 25-30 минут, но последними 30 минутами я недоволен», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 38 бросков по своим воротам, оформив второй «сухарь» в этом сезоне.

В следующем матче «Вегас Голден Найтс» примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».

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