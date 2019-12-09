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Тарасов: нужно сломать стереотип, что СКА неудобный соперник для «Динамо»

Тарасов: нужно сломать стереотип, что СКА неудобный соперник для «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов поделился ожиданиями от матча со СКА, который состоится сегодня, 9 декабря.

«СКА — неудобный соперник? Надо убирать из головы понятие «неудобный соперник». У нас с «Йокеритом» в прошлом сезоне такая же была история. У финнов ведь хорошая команда, но мы её постоянно обыгрывали. Но вот они после долгой серии поражений нас одолели. И теперь уже им психологически легче с нами встречаться. Вот и нам со СКА надо всё так же перевернуть, сломать этот стереотип.

Игра с Шипачёвым и Яшкиным? От меня требуется показывать свой лучший хоккей, помогать партнёрам. Готов играть и в большинстве, и в меньшинстве. Лишь бы доверяли. Надо хорошо своё дело делать. А куда поставить — тренеры разберутся. И я бы говорил не о тройке форвардов, а о всей пятёрке. Потому что от защитников тоже многое зависит. У нас все мастера, здорово делают свою работу.

Яшкин — молодец. Сразу виден мастер, который работает над собой каждый день и выкладывается на льду на все сто. И в единоборствах, и на пятачке действует мощно. Не думаю, что во всей КХЛ кто-то это лучше делает. Мастеровитый, обученный и физически отлично подготовленный игрок. Не просто так долго в НХЛ играл. Уверен, что если он продолжит в том же духе, то варианты за океаном у него снова появятся. А сейчас хорошо, что он с нами», — цитирует Тарасова официальный сайт клуба.

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