Полиция ищет детей Никиты Зайцева. Родители хоккеиста не открыли дверь

Сотрудники полиции пытались попасть в московский дом родителей защитника клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева, информирует телеграм-канал Mash. По имеющейся информации, полицейские ищут детей, которых хоккеист увёз в неизвестном направлении. Родители Зайцева не открыли дверь сотрудникам полиции.



Ранее бывшая супруга хоккеиста Маргарита опубликовала видео, на котором Зайцев забирает их общих детей. Маргарита заявила, что обратилась в полицию. Она утверждает, что не знает, где находятся дети.

Недавно стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. В середине ноября российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.