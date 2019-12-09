Полиция ищет детей Никиты Зайцева. Родители хоккеиста не открыли дверь

Сотрудники полиции пытались попасть в московский дом родителей защитника клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева, информирует телеграм-канал Mash. По имеющейся информации, полицейские ищут детей, которых хоккеист увёз в неизвестном направлении. Родители Зайцева не открыли дверь сотрудникам полиции.
Ранее бывшая супруга хоккеиста Маргарита опубликовала видео, на котором Зайцев забирает их общих детей. Маргарита заявила, что обратилась в полицию. Она утверждает, что не знает, где находятся дети.
Недавно стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. В середине ноября российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.
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