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Член Зала славы НХЛ: потолок Овечкина — космос, он настоящий бык на льду

Член Зала славы НХЛ: потолок Овечкина — космос, он настоящий бык на льду
Хоккей / НХЛ 0

Известный форвард, член Зала славы Дино Сиссарелли поделился мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Кто знает, как высоко Ови может подняться. Его потолок – это космос. Лично мне очень приятно видеть настолько преуспевающего одарённого чистого снайпера. Очевидно, что он держит себя в отличной форме, не говоря о том, что продолжает и сейчас играть в очень силовой хоккей. Он умеет делать всё.

Не помню, в каком возрасте закончил играть Марк Мессье, но помню, что он тоже был хорош всегда, вплоть до последних лет в хоккее. Он, как и Овечкин, всю карьеру был настоящим быком на льду. Они вообще похожие по стилю игроки», – приводит слова Сиссарелли официальный сайт НХЛ.

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