Бобков оформил 15-й «сухарь» за «Авангард», обойдя Соколова

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Боба Хартли.
«Сухарь» оформил голкипер «Авангарда» Игорь Бобков. 28-летний вратарь сыграл на ноль за омский клуб в 15-й раз, обойдя по этому показателю Максима Соколова (14) и сравнявшись с Сергеем Храмцовым (15).
Лидер по «сухарям» за «Авангард» — Александр Вьюхин, на счету которого 37 подобных матчей. Следом идут Карри Рямё (25) и Доминик Фурх (16).
Команды уже встречались в нынешнем сезоне — 12 ноября «Ак Барс» обыграл «Авангард» в Казани со счётом 3:0. 19 декабря «Ак Барс» встретится в Казани с «Салаватом Юлаевым», а «Авангард» сегодня, 9 декабря, сыграет в Балашихе с «Барысом».
- 9 декабря 2019
-
12:32
-
12:18
-
11:49
-
11:32
-
11:13
-
10:47
-
10:19
-
10:00
-
09:35
-
09:16
-
09:12
-
09:00
-
08:54
-
08:49
-
08:29
-
08:24
-
08:10
-
07:07
-
06:20
-
06:01
-
03:58
-
03:57
-
03:36
-
01:55
- 8 декабря 2019
-
23:55
-
23:09
-
23:01
-
22:34
-
22:20
-
22:04
-
21:37
-
21:37
-
21:15
-
21:03
-
20:36