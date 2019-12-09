Бобков оформил 15-й «сухарь» за «Авангард», обойдя Соколова

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Боба Хартли.



«Сухарь» оформил голкипер «Авангарда» Игорь Бобков. 28-летний вратарь сыграл на ноль за омский клуб в 15-й раз, обойдя по этому показателю Максима Соколова (14) и сравнявшись с Сергеем Храмцовым (15).



Лидер по «сухарям» за «Авангард» — Александр Вьюхин, на счету которого 37 подобных матчей. Следом идут Карри Рямё (25) и Доминик Фурх (16).



Команды уже встречались в нынешнем сезоне — 12 ноября «Ак Барс» обыграл «Авангард» в Казани со счётом 3:0. 19 декабря «Ак Барс» встретится в Казани с «Салаватом Юлаевым», а «Авангард» сегодня, 9 декабря, сыграет в Балашихе с «Барысом».

Лидер КХЛ беспомощен в Балашихе. «Ак Барс» проиграл и в хоккее, и в драке А «Авангарду» удался, возможно, лучший матч в сезоне.