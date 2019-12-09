Морозов исполнил потрясающий по технике буллит в игре с «Локомотивом»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала в Череповце «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей. Хозяева прервали серию из двух побед.



«Северсталь» проиграла серию буллитов, несмотря на шикарное исполнение броска от нападающего Егора Морозова. Форвард легко разобрался с Ильёй Коноваловым, запутав голкипера серией финтов.

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Александр Петунин вывел череповецкий клуб вперёд на второй минуте. Гости восстановили равновесие в середине первого игрового отрезка стараниями Рушана Рафикова, реализовавшего большинство. На 12-й минуте Дмитрий Марковин отправил вторую шайбу в ворота гостей. «Железнодорожники» отыгрались в третьем периоде усилиями Артура Каюмова. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, и судьбу встречи решила серия буллитов.