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Морозов исполнил потрясающий по технике буллит в игре с «Локомотивом»

Морозов исполнил потрясающий по технике буллит в игре с «Локомотивом»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала в Череповце «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей. Хозяева прервали серию из двух побед.

«Северсталь» проиграла серию буллитов, несмотря на шикарное исполнение броска от нападающего Егора Морозова. Форвард легко разобрался с Ильёй Коноваловым, запутав голкипера серией финтов.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» КХЛ.

Александр Петунин вывел череповецкий клуб вперёд на второй минуте. Гости восстановили равновесие в середине первого игрового отрезка стараниями Рушана Рафикова, реализовавшего большинство. На 12-й минуте Дмитрий Марковин отправил вторую шайбу в ворота гостей. «Железнодорожники» отыгрались в третьем периоде усилиями Артура Каюмова. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, и судьбу встречи решила серия буллитов.

«Локомотив» переиграл «Северсталь» и прервал победную серию соперника
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