Курносов: Ларсен — основополагающий игрок «Салавата», договорились быстро

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал подписание нового соглашения с защитником Филипом Ларсеном. Контракт с 30-летним датским хоккеистом рассчитан до окончания сезона-2021/22.



«Обе стороны быстро провели переговоры о новом контракте. Ларсен уже третий сезон в Уфе и за это время стал основополагающим игроком «Салавата Юлаева» – как в защите, так и в нападении. В лиге не много результативных защитников такого уровня: с броском и умением подключаться к атаке. Поэтому мы, конечно, заинтересованы в сохранении такого ценного члена команды, как Филип», — цитирует функционера официальный сайт «Салавата Юлаева».



В текущем регулярном чемпионате КХЛ Ларсен принял участие в 38 матчах, записав на свой счёт 23 (7+16) балла при показателе полезности "+3" и 10 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводит на площадке почти 21 минуту за матч.

Филип Ларсен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»