Хартли: Терещенко с «Барысом» не сыграет, Пьянов вернётся в состав

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча с «Барысом», который состоится сегодня, 9 декабря.



«Второй матч за два дня? Конечно, нужно внести определённые коррективы с учётом обстоятельств. Но и главное здесь — психологическая подготовка. Мы об этом говорили, ни для кого это не является сюрпризом. В первый же день, когда был объявлен календарь, мы увидели два матча день за днём против Казани и «Барыса». Нужно просто быть полностью готовыми. Кондиции у наших игроков очень хорошие. Вчерашнюю встречу нужно оставить позади. Сегодня утром мы не проводили общую ледовую тренировку. Все понимают, что предстоит важная игра против ещё одной отличной команды. Перед нами новый вызов.



Каждая встреча с любой командой нашего дивизиона – это игра за четыре очка. «Барыс» — отличный клуб, у них много талантливых игроков, отличная программа подготовки. С нашей стороны нужно быть максимально готовыми, играть в свой хоккей и тогда, надеюсь, для нас все сложится так, как мы хотим.



Изменения в составе? Сегодня не выйдет Терещенко и вернётся Пьянов», — цитирует тренера официальный сайт «Авангарда».

