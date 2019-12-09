Пьянов: 12 дней сидел и ничего не делал дома, лечился

Нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов рассказал, как готовился к возвращению в строй, и поделился ожиданиями от матча с «Барысом».



«12 дней сидел дома, ничего не делал, лечился. Потом понемногу начал крутить велосипед, дней пять это продолжалось, после этого уже на лёд вышел. Следил, конечно, за игрой команды, видно было, что ребята бьются. Хотя иногда случались и такие матчи, как с «Сибирью», когда просто не шла игра. Думаю, выезд на Дальний Восток получился хорошим, а вчера против «Ак Барса» просто великолепно всё сложилось.



«Барыс» давно уже вышел на лидирующие позиции, это тяжёлый соперник, который показывает открытый хоккей. Так что сегодня будет интересная игра. Понятно, что мы вчера много эмоций и сил отдали, сражались с лидером конференции. Но сегодня новый день. Все понимают, что это матч за четыре очка внутри дивизиона, и нам нужно побеждать, чтобы укрепить свои лидирующие позиции. Все будут отдаваться полностью», — цитирует игрока официальный сайт клуба.