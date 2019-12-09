Журналисты выбрали Мозякина, Самонова и ещё 10 игроков на Матч звёзд–2020

8 декабря завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва в Матче звёзд на «ФОНБЕТ Неделе Звёзд Хоккея 2020» в Москве.



Дивизион Боброва



Вратарь: Александр Самонов (СКА);



Защитник: Микко Лехтонен («Йокерит»);



Нападающий: Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва).



Дивизион Тарасова

Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА);



Защитник: Чарльз Дженовей («Торпедо»);



Нападающий: Кирилл Капризов (ЦСКА).



Дивизион Харламова



Вратарь: Якуб Коварж («Автомобилист»);



Защитник: Юрки Йокипакка («Сибирь»);



Нападающий: Сергей Мозякин («Металлург»).



Дивизион Чернышёва



Вратарь: Игорь Бобков («Авангард»);



Защитник: Даррен Диц («Барыс»);



Нападающий: Никита Сошников («Салават Юлаев»).