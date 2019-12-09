Журналисты выбрали Мозякина, Самонова и ещё 10 игроков на Матч звёзд–2020
8 декабря завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва в Матче звёзд на «ФОНБЕТ Неделе Звёзд Хоккея 2020» в Москве.
Дивизион Боброва
Вратарь: Александр Самонов (СКА);
Защитник: Микко Лехтонен («Йокерит»);
Нападающий: Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва).
Дивизион Тарасова
Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА);
Защитник: Чарльз Дженовей («Торпедо»);
Нападающий: Кирилл Капризов (ЦСКА).
Дивизион Харламова
Вратарь: Якуб Коварж («Автомобилист»);
Защитник: Юрки Йокипакка («Сибирь»);
Нападающий: Сергей Мозякин («Металлург»).
Дивизион Чернышёва
Вратарь: Игорь Бобков («Авангард»);
Защитник: Даррен Диц («Барыс»);
Нападающий: Никита Сошников («Салават Юлаев»).
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