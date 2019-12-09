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Журналисты выбрали Мозякина, Самонова и ещё 10 игроков на Матч звёзд–2020

Журналисты выбрали Мозякина, Самонова и ещё 10 игроков на Матч звёзд–2020
Хоккей / КХЛ 0

8 декабря завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва в Матче звёзд на «ФОНБЕТ Неделе Звёзд Хоккея 2020» в Москве.

Дивизион Боброва

Вратарь: Александр Самонов (СКА);

Защитник: Микко Лехтонен («Йокерит»);

Нападающий: Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва).

Дивизион Тарасова

Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА);

Защитник: Чарльз Дженовей («Торпедо»);

Нападающий: Кирилл Капризов (ЦСКА).

Дивизион Харламова

Вратарь: Якуб Коварж («Автомобилист»);

Защитник: Юрки Йокипакка («Сибирь»);

Нападающий: Сергей Мозякин («Металлург»).

Дивизион Чернышёва

Вратарь: Игорь Бобков («Авангард»);

Защитник: Даррен Диц («Барыс»);

Нападающий: Никита Сошников («Салават Юлаев»).

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