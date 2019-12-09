Фетисов — об отстранении России: была надежда, что кто-то вступится за нас

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал отстранение России от крупных спортивных соревнований на четыре года.
«Я очень расстроен, расстроен, как никто другой. Я всю жизнь прожил в спорте. Будучи руководителем нашего спорта, делал всё, чтобы вернуть уважение и доверие к стране. Это персональная обида: моя тёща – тренер сборной по спортивной гимнастике, в последнее время там много успехов. Мы претендовали на серьёзные результаты на Олимпиаде в Токио. Это колоссальные труженики, они работают в зале с утра и до ночи, и кто-то лишил их этой возможности. Мы знаем кто. Надеюсь, что будут какие-то шансы в арбитраже, но, судя по всему, эксперты уже разобрались в этих моментах. Что мы можем им предоставить? Решение было единогласным — это расстроило больше всего. Была надежда, что кто-то вступится за нас, но, к сожалению, этого не случилось.
Меньше всего я переживаю за то, что мы останемся без соревнований в России. Приятнее выступать на своей земле? Это соревнования ни о чём. Главное – люди. Но если бы базу данных отдали раньше, была бы та же самая история», — рассказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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