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«Металлург» — «Динамо» Р: Демченко — в воротах хозяев, Мозякин — вне заявки

«Металлург» — «Динамо» Р: Демченко — в воротах хозяев, Мозякин — вне заявки
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» и рижское «Динамо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 9 декабря, начало — в 17:00 мск.

В составе хозяев отсутствует нападающий Сергей Мозякин. Место в воротах займёт Василий Демченко, начинавший сезон в составе «Трактора».

«Металлург»:

Демченко (Кошечкин)
Антипин — Береглазов, Потехин — Расмуссен — О`Делл;
Верещагин — Яковлев, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;
Дронов — Матушкин, Владимиров — Нестрашил — Паршин;
Бирюков — Бабинцев, Любимов — Неколенко — Тимкин.

«Динамо» Рига:

Макаров (Салак);
Кулда — Маршалл, Дарзиньш — Макмиллан — Сетдиков;
Сотниекс — Бергманис, Эштон — Мейя — Редлихс;
Мамцис — Гимаев, Маренис — Батня — Липсбергс;
Слепец — Джериньш — Гегерис, Берзиньш, Трасташенков.

Кошечкин сломался, выпустили Демченко. Тот сразу пропустил и проиграл «Трактору»
Дебют за «Магнитку» не удался.
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