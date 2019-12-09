«Металлург» — «Динамо» Р: Демченко — в воротах хозяев, Мозякин — вне заявки

«Металлург» и рижское «Динамо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 9 декабря, начало — в 17:00 мск.



В составе хозяев отсутствует нападающий Сергей Мозякин. Место в воротах займёт Василий Демченко, начинавший сезон в составе «Трактора».



«Металлург»:



Демченко (Кошечкин)

Антипин — Береглазов, Потехин — Расмуссен — О`Делл;

Верещагин — Яковлев, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;

Дронов — Матушкин, Владимиров — Нестрашил — Паршин;

Бирюков — Бабинцев, Любимов — Неколенко — Тимкин.



«Динамо» Рига:



Макаров (Салак);

Кулда — Маршалл, Дарзиньш — Макмиллан — Сетдиков;

Сотниекс — Бергманис, Эштон — Мейя — Редлихс;

Мамцис — Гимаев, Маренис — Батня — Липсбергс;

Слепец — Джериньш — Гегерис, Берзиньш, Трасташенков.

Кошечкин сломался, выпустили Демченко. Тот сразу пропустил и проиграл «Трактору» Дебют за «Магнитку» не удался.