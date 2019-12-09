Гулявцев: не привык обвинять игроков, но «Амуру» не хватает мастерства

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:3).



«Матч отчасти имел принципиальное значение, прежде всего для «Амура». Борьба за место в плей-офф продолжается. Первый период провели безобразно, хотя не проиграли его по счёту. Второй период получился отличным в плане комбинирования, создания моментов, но побеждает команда, которая забрасывает больше шайб.



Мы создаём моменты, но не реализуем их. Это большая проблема. Игрокам не хватает мастерства и хладнокровия. Но я не привык обвинять игроков, потому что их уважаю, потому что сам был в их шкуре. Обидно, что проиграли, но жизнь продолжается. «Куньлунь» показал, как нужно играть на пятаке. Североамериканский стиль соперника даёт результат», — сказал Гулявцев на пресс-конференции после матча.

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