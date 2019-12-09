ФХР рассказала, как решение ВАДА отразится на российском хоккее

Федерация хоккея России выступила с заявлением после санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) на российских спортсменов.



Ранее исполком ВАДА отстранил российских спортсменов от выступления на крупных международных соревнованиях на четыре года.



«Федерация хоккея России всегда выступала за чистый спорт и выполняла все требования ИИХФ и ВАДА по борьбе с допингом.



Сегодня на российский спорт были наложены жёсткие санкции. В соответствии с разъяснениями ВАДА эти санкции могут быть оспорены в Спортивном арбитражном суде, который может смягчить санкции. ФХР примет и будет неуклонно исполнять все решения суда, вступившие в законную силу.



Решение о проведении на территории России международных соревнований по хоккею принимается ИИХФ.



Окончательное решение о форме участия российских хоккейных сборных в чемпионате мира ИИХФ 2020 в Швейцарии и в женском чемпионате мира 2020 в Канаде будет принято после рассмотрения дела о наложенных санкциях в Спортивном арбитражном суде и вступлении в силу его решения.



В любом случае Федерация хоккея России в полном объёме выполнит антидопинговые требования, предъявленные ВАДА к атлетам для участия в чемпионатах мира. Кандидаты в сборные команды России регулярно проходят проверку на допинг, пробы проверяются в ведущих международных лабораториях, аккредитованных ВАДА.



В сложившейся ситуации ФХР в сотрудничестве с ИИХФ организует расширенное тестирование спортсменов-кандидатов в сборные команды уже в этом сезоне.



В сотрудничестве с Олимпийским комитетом России, Минспортом РФ и Международной хоккейной федерацией ФХР будет отстаивать интересы чистых спортсменов и полученные права на проведение международных спортивных мероприятий на территории России», — гласит заявление на официальном сайте ФХР.