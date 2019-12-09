Молодёжная сборная России выступит на чемпионате мира под своим флагом

Федерация хоккея России отметила, что спортсмены выступят на предстоящем молодёжном чемпионате мира под своим флагом.



Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранил на четыре года российских спортсменов от выступления на крупных международных соревнованиях. Молодёжные чемпионаты мира не попадают под ограничения ВАДА.



«Наложенные ВАДА санкции распространяются на главные спортивные мероприятия, к которым относятся Олимпийские игры и чемпионаты мира. Юниорские (до 18 лет), молодёжные (до 20 лет) чемпионаты мира и юношеские олимпийские игры не должны попадать под ограничения и хоккеисты примут в них участие в составе сборных команд России под российским флагом», — гласит заявление на официальном сайте ФХР.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Чехии с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.