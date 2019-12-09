Бекстрём: проснулся и почувствовал себя хорошо, боли не было

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал о своём самочувствии. Шведский форвард пропустил восемь матчей команды из-за травмы верхней части тела.



«На сегодняшний день я готов. Проснулся и почувствовал себя хорошо. Боли не было. Сейчас мы показываем хороший хоккей и набираем необходимые очки. Ещё рано, но надо набирать, набирать и набирать. Наша команда создана для того, что будет потом. Все знают, что в регулярном сезоне тоже надо хорошо выступать, так что сейчас мы создаём коллектив для будущих свершений», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата. На его счету 4 заброшенные шайбы и 14 результативных передач при показателе полезности «-3». Бекстрём не принимал участия в матчах с 18 ноября.

Бекстрём тренировался в звене с Овечкиным. Швед пропустил 8 матчей из-за травмы