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Сборная России дозаявила на Кубок Первого канала защитника Алексея Марченко

Сборная России дозаявила на Кубок Первого канала защитника Алексея Марченко
Хоккей / Евротур 0

В состав сборной России на Кубок Первого канала дополнительно включён защитник ЦСКА Алексей Марченко, сообщает пресс-служба ФХР в «Твиттере». Марченко заменил защитника СКА Артёма Зуба.

Календарь Еврохоккейтура

Состав команды:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»).

Защитники: Никита Нестеров, Кирилл Марченко (оба — ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Мск), Виктор Антипин («Металлург» Мг), Артём Сергеев («Салават Юлаев»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, (все – ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Александр Барабанов, (все – СКА), Никита Сошников («Салават Юлаев»), Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), Дамир Жафяров («Торпедо»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»).

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