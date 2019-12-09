Сборная России дозаявила на Кубок Первого канала защитника Алексея Марченко

В состав сборной России на Кубок Первого канала дополнительно включён защитник ЦСКА Алексей Марченко, сообщает пресс-служба ФХР в «Твиттере». Марченко заменил защитника СКА Артёма Зуба.
Календарь Еврохоккейтура
Состав команды:
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»).
Защитники: Никита Нестеров, Кирилл Марченко (оба — ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Мск), Виктор Антипин («Металлург» Мг), Артём Сергеев («Салават Юлаев»).
Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, (все – ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Александр Барабанов, (все – СКА), Никита Сошников («Салават Юлаев»), Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), Дамир Жафяров («Торпедо»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»).
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