«Авангард» — «Барыс»: Пьянов вернулся в состав хозяев

«Авангард» и «Барыс» опубликовали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 9 декабря. Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав хозяев вернулся нападающий Валентин Пьянов, не принимавший участия в официальных матчах с 14 ноября.

«Авангард»:



Бобков (Гарипов);

Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;

Емелин — Франсон, Клинкхаммер — Семёнов — Бек;

Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;

Яремчук, Шумаков — Пьянов — Кошелев.



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Метальников — Диц, Валк — Найт — Виделль;

Блэкер — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;

Орехов, Панюков — Сагадеев — Петухов.