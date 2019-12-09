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«Авангард» — «Барыс»: Пьянов вернулся в состав хозяев

«Авангард» — «Барыс»: Пьянов вернулся в состав хозяев
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» и «Барыс» опубликовали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 9 декабря. Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав хозяев вернулся нападающий Валентин Пьянов, не принимавший участия в официальных матчах с 14 ноября.

«Авангард»:

Бобков (Гарипов);
Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;
Емелин — Франсон, Клинкхаммер — Семёнов — Бек;
Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Шумаков — Пьянов — Кошелев.

«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);
Охтамаа — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Метальников — Диц, Валк — Найт — Виделль;
Блэкер — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;
Орехов, Панюков — Сагадеев — Петухов.

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