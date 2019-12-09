«Сибирь» обыграла «Трактор» и одержала четвёртую победу в последних пяти матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал в Челябинске «Сибирь». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Николая Заварухина. «Сибирь» одержала четвёртую победу в последних пяти матчах, «Трактор» потерпел третье поражение в четырёх встречах.



В первом периоде зрители, пришедшие на арену в Челябинске, заброшенных шайб не увидели. Во втором игровом отрезке гости вышли вперёд после точного броска в исполнении Алексея Яковлева. На 47-й минуте преимущество гостей укрепил Егор Миловзоров. На последних секундах встречи хозяевам удалось отыграть один гол усилиями Ника Бэйлена.



19 декабря «Трактор» встретится в Челябинске с «Амуром», а новосибирский клуб 17-го числа проведёт выездной матч с «Салаватом Юлаевым» в Уфе.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.