«Металлург» нанёс рижскому «Динамо» четвёртое поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» принимал в Магнитогорске рижское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Ильи Воробьёва.



Уральский клуб дважды огорчил рижан в первом периоде. Сначала точным броском отметился Эрик О’Делл, а затем преимущество хозяев укрепил Архип Неколенко. Во втором игровом отрезке ворота гостей поразили Богдан Потехин, Виктор Антипин, реализовавший большинство, и Роман Любимов. На 46-й минуте гости отыграли одну шайбу стараниями Робертса Липсбергса, реализовавшего большинство.



Рижане продлили серию поражений до четырёх матчей, «Металлург» одержал всего лишь третью победу с 15 ноября. 17 декабря «Металлург» встретится в Магнитогорске с «Нефтехимиком», а «Динамо» в этот же день примет в столице Латвии ЦСКА.