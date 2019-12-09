«Металлург» нанёс рижскому «Динамо» четвёртое поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» принимал в Магнитогорске рижское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Ильи Воробьёва.
Уральский клуб дважды огорчил рижан в первом периоде. Сначала точным броском отметился Эрик О’Делл, а затем преимущество хозяев укрепил Архип Неколенко. Во втором игровом отрезке ворота гостей поразили Богдан Потехин, Виктор Антипин, реализовавший большинство, и Роман Любимов. На 46-й минуте гости отыграли одну шайбу стараниями Робертса Липсбергса, реализовавшего большинство.
Рижане продлили серию поражений до четырёх матчей, «Металлург» одержал всего лишь третью победу с 15 ноября. 17 декабря «Металлург» встретится в Магнитогорске с «Нефтехимиком», а «Динамо» в этот же день примет в столице Латвии ЦСКА.
- 9 декабря 2019
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