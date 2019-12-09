Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» нанёс рижскому «Динамо» четвёртое поражение подряд

«Металлург» нанёс рижскому «Динамо» четвёртое поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» принимал в Магнитогорске рижское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Ильи Воробьёва.

Уральский клуб дважды огорчил рижан в первом периоде. Сначала точным броском отметился Эрик О’Делл, а затем преимущество хозяев укрепил Архип Неколенко. Во втором игровом отрезке ворота гостей поразили Богдан Потехин, Виктор Антипин, реализовавший большинство, и Роман Любимов. На 46-й минуте гости отыграли одну шайбу стараниями Робертса Липсбергса, реализовавшего большинство.

Рижане продлили серию поражений до четырёх матчей, «Металлург» одержал всего лишь третью победу с 15 ноября. 17 декабря «Металлург» встретится в Магнитогорске с «Нефтехимиком», а «Динамо» в этот же день примет в столице Латвии ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2019, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 О'Делл (Расмуссен, Потехин) – 13:23' (5x5)   2:0 Неколенко (Любимов, Яковлев) – 19:06' (5x5)   3:0 Потехин – 26:41' (5x5)   4:0 Антипин (Расмуссен) – 30:54' (5x4)   5:0 Любимов (Владимиров, Береглазов) – 39:56' (5x5)   5:1 Липсбергс (Батня) – 45:23' (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019