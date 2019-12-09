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Овечкин — о санкциях ВАДА: до Олимпиады есть время. Нужно понять, что делать

Овечкин — о санкциях ВАДА: до Олимпиады есть время. Нужно понять, что делать
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал информацию об отстранении российских спортсменов от выступления в международных соревнованиях на четыре года. Такое решение приняло Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

«Я узнал об этом несколько минут назад. Очевидно, что это печальные новости, но я надеюсь, что получу больше информации позже. Плохие новости. Жаль, что люди усердно работают, но не смогут выступать на Олимпиаде под своим флагом. Я узнал об этом перед тренировкой.

Всегда неприятно получать такие известия. Надеюсь, что всё будет хорошо. У нас много времени до Олимпиады, чтобы выяснить, что делать и как лучше поступить. Надеюсь, всё будет хорошо», — приводит слова Овечкина в своём «твиттере» журналистка Саманта Пелл.

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