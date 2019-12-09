Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Не игравший год Гарипов провёл две минуты в матче с «Барысом»

Не игравший год Гарипов провёл две минуты в матче с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимает в Балашихе «Барыс». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Резервный голкипер «ястребов» Эмиль Гарипов дебютировал в нынешнем сезоне. Он заменил Игоря Бобкова, у которого возникли проблемы с экипировкой. Гарипов провёл на льду 2 минуты 2 секунды и отразил несколько бросков. Он не принимал участия в официальных матчах с 8 декабря 2019 года. Ранее Гарипов защищал цвета «Ак Барса», в составе которого стал победителем Кубка Гагарина в 2018 году.

За девять лет в «Ак Барсе» Гарипов выходил в 252 матчах и выиграл 141 из них, 21 провёл на ноль при коэффициенте надёжности 1,89 и 93,3% отражённых бросков — это лучшие показатели клуба в КХЛ среди вратарей.

Бобков — о подписании Гарипова: титулованный напарник, это оказывает давление
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019