Не игравший год Гарипов провёл две минуты в матче с «Барысом»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимает в Балашихе «Барыс». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Резервный голкипер «ястребов» Эмиль Гарипов дебютировал в нынешнем сезоне. Он заменил Игоря Бобкова, у которого возникли проблемы с экипировкой. Гарипов провёл на льду 2 минуты 2 секунды и отразил несколько бросков. Он не принимал участия в официальных матчах с 8 декабря 2019 года. Ранее Гарипов защищал цвета «Ак Барса», в составе которого стал победителем Кубка Гагарина в 2018 году.



За девять лет в «Ак Барсе» Гарипов выходил в 252 матчах и выиграл 141 из них, 21 провёл на ноль при коэффициенте надёжности 1,89 и 93,3% отражённых бросков — это лучшие показатели клуба в КХЛ среди вратарей.

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