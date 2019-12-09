Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фазель: ИИХФ примет решение по России после вердикта CAS

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Фазель: ИИХФ примет решение по России после вердикта CAS
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.

Российских спортсменов отстранили от выступления на крупных международных соревнованиях (Олимпиады, чемпионаты мира) на четыре года. «Чистые» спортсмены могут выступать на турнирах под нейтральным флагом. РУСАДА может оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

«Сегодня ВАДА вынесло очень серьёзное и тяжёлое решение, сейчас нам предстоит дождаться решения CAS. Мы выступаем за борьбу с допингом, но против того, чтобы страдали невиновные, у России не было проблем с допингом в хоккее. Сейчас мы ждём решение CAS. Возможно, это займёт два-три месяца. Потом мы сможем выработать позицию, что мы можем, а что нет», — цитирует Фазеля ТАСС.

«Технически невозможно». Что будет с российским хоккеем после санкций ВАДА
Чемпионаты мира в 2023 году в нашей стране всё ещё под угрозой.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019