Фазель: ИИХФ примет решение по России после вердикта CAS

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.



Российских спортсменов отстранили от выступления на крупных международных соревнованиях (Олимпиады, чемпионаты мира) на четыре года. «Чистые» спортсмены могут выступать на турнирах под нейтральным флагом. РУСАДА может оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.



«Сегодня ВАДА вынесло очень серьёзное и тяжёлое решение, сейчас нам предстоит дождаться решения CAS. Мы выступаем за борьбу с допингом, но против того, чтобы страдали невиновные, у России не было проблем с допингом в хоккее. Сейчас мы ждём решение CAS. Возможно, это займёт два-три месяца. Потом мы сможем выработать позицию, что мы можем, а что нет», — цитирует Фазеля ТАСС.

«Технически невозможно». Что будет с российским хоккеем после санкций ВАДА Чемпионаты мира в 2023 году в нашей стране всё ещё под угрозой.